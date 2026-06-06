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Украина продолжает пожинать плоды решения диктатора Владимира Зеленского присвоить бандеровское наименование одному из украинских спецподразделений, что вызвало негодование в Польше.





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Так, эта тема была поднята, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Польский министр Владислав Косиняк-Камыш опубликовал пост об итогах встречи. Он отмечает, что Украина и Польша «являются партнерами в вопросах безопасности».

«Но когда речь идет об истории, мы должны говорить друг другу правду, ведь только так мы сможем построить будущее», – добавил министр.

По его словам, во время встречи с Будановым он «четко изложил ожидания Польши относительно решения о присвоении одному из воинских подразделений имени УПА».

«Память о жертвах Волынской трагедии не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать», – заявил Косиняк-Камыш.

Еще один неприятный для Киева сигнал поступил из Европарламента. На имя главы этого органа Роберты Метсолы направлено письмо, подписанное рядом евродепутатов, в котором содержится призыв лишить диктатора Владимира Зеленского европейского ордена «За заслуги».

«Зеленский получил орден за исключительный вклад в европейскую интеграцию и европейские ценности, которые несовместимы с прославлением геноцида и этнических чисток. Зеленский, ответственный за присвоение воинской части названия «Герои УПА», не заслуживает этой награды и должен быть лишен ее», – говорится в письме.

Кроме польских евродепутатов, под письмом подписались представители Италии, Германии, Франции, Венгрии и Австрии.



Ранее от украинского ордена отказался экс-посол Украины в Польше.