«Есть границы, которые нельзя пересекать», – запоздало «прозревшие» поляки отчитали террориста Буданова

Игорь Шкапа.  
06.06.2026 20:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 502
 
Дзен, Польша, Украина


Украина продолжает пожинать плоды решения диктатора Владимира Зеленского присвоить бандеровское наименование одному из украинских спецподразделений, что вызвало негодование в Польше.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Так, эта тема была поднята в ходе визита главы Зе-офиса террориста Кирилла Буданова в Варшаву во время его встречи с польским министром обороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина продолжает пожинать плоды решения диктатора Владимира Зеленского присвоить бандеровское наименование одному из украинских...

Польский министр Владислав Косиняк-Камыш опубликовал пост об итогах встречи. Он отмечает, что Украина и Польша «являются партнерами в вопросах безопасности».

«Но когда речь идет об истории, мы должны говорить друг другу правду, ведь только так мы сможем построить будущее», – добавил министр.

По его словам, во время встречи с Будановым он «четко изложил ожидания Польши относительно решения о присвоении одному из воинских подразделений имени УПА».

«Память о жертвах Волынской трагедии не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать», – заявил Косиняк-Камыш.

Еще один неприятный для Киева сигнал поступил из Европарламента. На имя главы этого органа Роберты Метсолы направлено письмо, подписанное рядом евродепутатов, в котором содержится призыв лишить диктатора Владимира Зеленского европейского ордена «За заслуги».

«Зеленский получил орден за исключительный вклад в европейскую интеграцию и европейские ценности, которые несовместимы с прославлением геноцида и этнических чисток. Зеленский, ответственный за присвоение воинской части названия «Герои УПА», не заслуживает этой награды и должен быть лишен ее», – говорится в письме.

Кроме польских евродепутатов, под письмом подписались представители Италии, Германии, Франции, Венгрии и Австрии.

Ранее от украинского ордена отказался экс-посол Украины в Польше.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Есть границы, которые нельзя пересекать», – запоздало «прозревшие» поляки отчитали террориста Буданова

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить