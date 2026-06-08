Порадуем «уклонистов» – Коротченко призывает возобновить удары по ТЦК

Максим Столяров.  
08.06.2026 16:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 559
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Многие украинцы сами начнут присылать координаты целей, если армия Росси возобновит удары по инфраструктуре ТЦК.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие украинцы сами начнут присылать координаты целей, если армия Росси возобновит удары по инфраструктуре...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Помните, какой восторг вызвали наши удары по военкоматам. Сколько роликов появилось, как они в полном восторге: «правильно, так и надо, наконец-то».

Более того, идя навстречу пожеланиям граждан Украины, которые не хотят быть пушечным мясом и погибнуть в рубке вот этой войны – присылайте нам координаты, видеокадры, давайте создадим соответствующие подразделения, будем принимать заявки граждан Украины.

То есть, сделаем, по крайней мере, ситуативными своими союзниками значительную часть тех, кто не хочет идти умирать за Зеленского.

Надо выбивать эту инфраструктуру, но не ударами «Искандеров», а ударами беспилотников, которых у нас много, и мы можем позволить себе это сделать.

Это будет, в том числе, акция гибридной войны. Хотя многие нас там не любят, но они будут благодарны России за то, что мы уничтожим всю систему мобилизации и тотального призыва путем нанесения ударов по соответствующей инфраструктуре ТЦК. То же самое касается и зданий СБУ. Законные военные цели.

Давайте для граждан Украины покажем, что и как мы делаем, в том числе, для их спасения от ужасов войны», – сказал Коротченко.

«Хотелось бы понять, почему отказались. Провели удар, все порадовались, и потом как будто бы забыли», – уточнил ведущий.

«Хороший вопрос, но я не могу на него ответить, поскольку к оперативному планированию наших ударов допуска не имею. Вопросы есть, ответов почему-то дефицит», – добавил Коротченко.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Порадуем «уклонистов» – Коротченко призывает возобновить удары по ТЦК

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить