Многие украинцы сами начнут присылать координаты целей, если армия Росси возобновит удары по инфраструктуре ТЦК.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помните, какой восторг вызвали наши удары по военкоматам. Сколько роликов появилось, как они в полном восторге: «правильно, так и надо, наконец-то».

Более того, идя навстречу пожеланиям граждан Украины, которые не хотят быть пушечным мясом и погибнуть в рубке вот этой войны – присылайте нам координаты, видеокадры, давайте создадим соответствующие подразделения, будем принимать заявки граждан Украины.

То есть, сделаем, по крайней мере, ситуативными своими союзниками значительную часть тех, кто не хочет идти умирать за Зеленского.

Надо выбивать эту инфраструктуру, но не ударами «Искандеров», а ударами беспилотников, которых у нас много, и мы можем позволить себе это сделать.

Это будет, в том числе, акция гибридной войны. Хотя многие нас там не любят, но они будут благодарны России за то, что мы уничтожим всю систему мобилизации и тотального призыва путем нанесения ударов по соответствующей инфраструктуре ТЦК. То же самое касается и зданий СБУ. Законные военные цели.

Давайте для граждан Украины покажем, что и как мы делаем, в том числе, для их спасения от ужасов войны», – сказал Коротченко.