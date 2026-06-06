«Это открывает прямой путь на Харьков!» – пиар-атаки ВСУ на Крым привели к дефициту дронов под Казачьей Лопанью

Для ВСУ сложилась угрожающая ситуация в районе населённого пункта Казачья Лопань, который открывает дорогу на Харьков.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сегодня говорил с несколькими комбатами и комбригами, которые стоят на Харьковском направлении. Они говорят: если Казачью Лопань мы не удержим, то это открывает прямой путь на Харьков. Я говорю, а чего не хватает? Людей и дронов! Так пусть наш министр обороны Фёдоров понимает, что если он будет больше видосиков снимать и делать громких заявлений, то это не поможет.

Нужно немедленно обеспечить всех, кто есть на том направлении, дронами. Потому что даже те пилоты, которые есть, им не хватает. В месяц тратится приблизительно 120-150 «мавиков», иногда до 200, потому что враг работает и против нас, а как их компенсировать? И когда подразделения бегают и просят – дайте «мавики», потому что мы должны контролировать продвижение врага, нужно его уничтожать, – а дронов нет. А Минобороны анонсирует супер-реформу в армии, которую обещали презентовать 1 июня», – возмущался правосек.

«Да, можно пытаться пиаром перекрыть. Я сейчас внимательно мониторю, что на Харьковском направлении происходит. Если на следующей неделе Фёдоров не исправит ситуацию, я начну называть, на каких направлениях отсутствуют дроны из-за не обеспечения их министерством обороны», – пригрозил Береза.