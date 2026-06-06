«Это открывает прямой путь на Харьков!» – пиар-атаки ВСУ на Крым привели к дефициту дронов под Казачьей Лопанью

Вадим Москаленко.  
06.06.2026 22:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 158
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Для ВСУ сложилась угрожающая ситуация в районе населённого пункта Казачья Лопань, который открывает дорогу на Харьков.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для ВСУ сложилась угрожающая ситуация в районе населённого пункта Казачья Лопань, который открывает дорогу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я сегодня говорил с несколькими комбатами и комбригами, которые стоят на Харьковском направлении. Они говорят: если Казачью Лопань мы не удержим, то это открывает прямой путь на Харьков. Я говорю, а чего не хватает? Людей и дронов! Так пусть наш министр обороны Фёдоров понимает, что если он будет больше видосиков снимать и делать громких заявлений, то это не поможет.

Нужно немедленно обеспечить всех, кто есть на том направлении, дронами. Потому что даже те пилоты, которые есть, им не хватает. В месяц тратится приблизительно 120-150 «мавиков», иногда до 200, потому что враг работает и против нас, а как их компенсировать? И когда подразделения бегают и просят – дайте «мавики», потому что мы должны контролировать продвижение врага, нужно его уничтожать, – а дронов нет. А Минобороны анонсирует супер-реформу в армии, которую обещали презентовать 1 июня», – возмущался правосек.

«Да, можно пытаться пиаром перекрыть. Я сейчас внимательно мониторю, что на Харьковском направлении происходит. Если на следующей неделе Фёдоров не исправит ситуацию, я начну называть, на каких направлениях отсутствуют дроны из-за не обеспечения их министерством обороны», – пригрозил Береза.

Читайте также: Генерал ВСУ: «Почему только Одесса?! К круговой обороне готовить Сумы и Харьков» 

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Это открывает прямой путь на Харьков!» – пиар-атаки ВСУ на Крым привели к дефициту дронов под Казачьей Лопанью

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить