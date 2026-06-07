Из-за войны и бедности закарпатские венгры массово бегут из Украины, пользуясь политикой Будапешта.

Об этом на канале «Espreso» заявил киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сегодня на Украине намного меньше венгров, чем было раньше. И если война не закончится, количество венгров, проживающих в Закарпатской области, будет и дальше сокращаться. Мы стоим перед риском полного исчезновения этой общины.

Поэтому мы должны беспокоиться не о сохранении их прав, а о том, что те условия, которые сегодняшняя Венгрия создаёт для закарпатских венгров, путём предоставления гражданства, возможности обучения.

Они в принципе создают условия для того, чтобы мы попрощались с венгерской общиной на Украине уже через несколько десятилетий», – возмущался Портников.