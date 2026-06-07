Технофашисты из американской компании-разработчика «Палантир» намерены уничтожить российскую ядерную триаду, воздействуя на людей, ее обслуживающей.

Об этом экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они вознамерились залезть в головы и жизни тех людей, которые на эти кнопки нажимать будут. Они владеют технологиями, касающимися каждого из нас. Они намерены вычислить людей, которые так или иначе причастны.

А дальше технологии могут повлиять на мышление человека и его состояние здоровья. Когда я говорю о вмешательство в жизни – у каждого из нас семья и социальное окружение», – сказал Ильницкий.