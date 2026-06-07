Зеленский взял и разрушил наметившуюся перспективу мира – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
07.06.2026 18:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 83
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Оскорбительным открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину украинский узурпатор Владимир Зеленский разрушил надежды на скорое установление мира.

Об этом на своём канале заявил депутат Верховной рады, «порошенковец» Алексей Гончаренко [признан террористом в РФ], передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оскорбительным открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину украинский узурпатор Владимир Зеленский разрушил надежды...

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«Это письмо, как и указ Зеленского о параде Победы 9 мая – если это рассматривать как медийный ход, то очень прикольно. Зеленский это умеет. Но ведь у нас другая задача – мир.

Чем может помочь письмо, в котором он тыкает Путина мордой в его возраст, угрожает и так далее. Зачем вообще писать такое письмо? Это ведь не картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Как мы узнали, был выстроен канал коммуникации Зеленский–российский бизнесмен–Путин. Для переговоров это очень хорошо и важно. Очевидно, что теперь этот канал разрушен, потому что он должен был быть в тишине.

А Путин сознательно об этом рассказал – то есть, решил, что Зеленский никакой встречи не хочет», – возмущался Гончаренко.

«И перспектив мира на данный момент нет. Разве это хорошо?! У нас вся политика строится вокруг того, чтобы что-то закинуть в соцсети, пускай они побурлят, и всё, пошли дальше.

А тут люди умирают каждый день. Это не КВН, не «95 квартал», не какой-то сериал. Кому нужны эти сценарные ходы, если лидер должен обеспечить мир и безопасность. А с этим всё очень плохо», – добавил террорист, призывавший убивать русских.

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