Как и ожидалось, украинская пропаганда выжимает по максимуму из ситуации вокруг 9 мая – диктатор Зеленский издал официальный указ, которым «с гуманитарной целью» «разрешает провести 9 мая 2026 года парад в Москве».

При этом Зеленский приказывает ВСУ с 10 утра по киевскому времени «исключить из плана применения украинского вооружения территориальный квадрат Красной площади».

Издевательский указ уже разлетается по соцсетям и наверняка будет подхвачен мировыми СМИ в нужной Киеву трактовке – «на пятом году СВО Россия не может провести главный военный праздник без согласия Украины».

«Гнида сейчас наглый и борзый только потому, что мы сами ему позволили быть таким. И, как любой рагуль, он прочувствовал это, залез нам на шею и свесил ножки», – указывает тележурналистка из Одессы Юлия Витязева.

Покинувший Украину киевский политолог Кость Бондаренко изучил Зе-указ и замечает:

«Зеленский, похоже, снова возвращается в излюбленную профессию и начинает работать в жанре стендапа. Во-вторых, в Офисе президента решили снова писать названия «Москва» и «Российская Федерация» не со строчной, а с прописной буквы. Неужели видна развязка в войне?».

А вот бандеровский журналист Роман Шрайк пишет:

«В прошлом году Зеленский ровно так же колотил понты «не советую ехать в Россию» и т.п., а потом согласился на перемирие. Еще вчера я думал, что в этот раз будет такой же слив, но нет – ночью в России жужжало, свистело и взрывалось. И под вечер Путин согласился купить спокойствие парада за обмен пленными. О чем радостно сообщил целый президент США. И это удивительно, потому что по параду нам бить (пока) нечем. Есть мемчики, чтобы троллить в соцсетях. Есть что запускать, чтобы аэропорты не работали. А так ударить, чтобы долетело до Красной площади при нынешней дикой плотности московской ПВО – увы. Так что, имхо, мастера понтов взяли на понт».

Российский тележурналист Валентин Богданов замечает: