Зеленский из Лондона обещает: Скоро будем бить ракетами по Москве и Питеру

Украина будет наращивать удары вглубь российских регионов и атаковать в том числе крупные города.

Об этом в эфире британского телеканала SkyNews заявил диктатор Владимир Зеленский, анонсировав появление баллистических ракет у Киева передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас до сих пор нет баллистических ракет, но мы уже на пути к этому, мы очень близки. Так что это наш ответ.

Наши атаки на Санкт-Петербург, кстати, по военным объектам или энергетике после его атак на нашу энергетику, наш ответ на атаки по территории Московской области — это наш ответ, что мы не будем просто молча умирать – мы будем отвечать и становиться всё сильнее и сильнее каждый день…

Вот почему мы показываем, что наши беспилотники долетят до городов. Я говорю до городов, потому что мы уже давно делаем это в отношении деревень и так далее. Мы наносим удары по небольшим городам. Но они живут в Санкт-Петербурге и Москве, и не задумываются о том, что происходит в других городах России. Поэтому мы пытаемся показать им, что будем подбираться всё ближе и ближе и вернём войну на ту территорию, откуда она пришла к нам», – заявил Зеленский.