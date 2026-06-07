Запад купил Зеленского за самую дешёвую в истории валюту – публичную лесть и восхищение каждым антироссийским шагом.

Об этом в своём видеоблоге заявила беглая журналист-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные мейнстримные медиа, которые прекрасно понимают, в чём дело, аплодируют Зеленскому, потому что это и является его оплатой.

За то, что он уничтожает одну часть Руси о другую часть Руси, ему платят… Не в солдатах, не в ПВО, ему даже дают всё меньше денег. Ему платят передовицами газет. Это самая дешёвая валюта в истории человечества.

В этом смысле, это потрясающая сделка для Запада, особенно для европейцев. Но не совсем понятно, зачем эта сделка украинцам», – сказала Латынина.