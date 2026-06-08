«Стопроцентное поражение»: Ходжес признал, что удар по Киеву фактически отправил на свалку хваленный «Пэтриот»

Игорь Шкапа.  
08.06.2026 16:59
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Американская система ПВО «Пэтриот» оказалась бессильна против новой тактики, используемой русскими при запуске ракет в ходе последнего удара по Киеву.

Об этом в своем видеоблоге заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская система ПВО «Пэтриот» оказалась бессильна против новой тактики, используемой русскими при запуске ракет...

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«Это была намеренная демонстрация возможностей, которые российские военные планировщики разрабатывали специально для преодоления ПВО, которую западный альянс два года строил вокруг важнейшей инфраструктуры Украины и ее наиболее стратегически важного города.

Девять ракет были выпущены по Киеву. Девять ракет достигли своих целей. Ни одна не была перехвачена и успешно поражена батареями «Пэтриот», которые США специально предоставили для защиты от подобных ударов», – заявил Ходжес.

Он обращает внимание, что вокруг Киева создана многоуровневая система ПВО «с огромными затратами».

«Система провалилась. И это произошло не из-за невезения, неудачного позиционирования или кратковременной технической неисправности или функционирования», – отмечает экс-командующий.

Причиной он называет разработку Россией ракетного потенциала, который «нынешнее поколение ракетных систем ПВО, предоставленных Украине НАТО, не способно стабильно поражать», добавив, что такие вещи неприятно говорить, но это факт.

«То, что произошло не означает, что «Пэтриот» потерпел поражение. Россия применила определённую комбинированную атаку, специально разработанную для ограничения оперативных возможностей «Пэтриот». Эта комбинированная атака является результатом 18 месяцев работы «Пэтриот» на Украине», – сказал американец.

Он тревожится, что теперь у России появились «ударные возможности, способные надежно поразить Киев.

«Киев – это не просто географическое место, но политический, экономический и символический центр украинского национального существования. Украинское правительство, аппарат принятия решений, международное сообщество, координирующее поддержку Украины – и восприятие украинским населением хода войны.

Возможности России, позволяющие надежно наносить удары по Киеву, независимо от развернутых для его защиты систем ПВО, создает стратегическое давление на украинское правительство, на партнеров по западному альянсу, предоставивших эти системы защиты», – резюмирует Ходжес.

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