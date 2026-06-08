В ближайшее время может быть удар ВСУ по Крымскому мосту, – офицер ВМФ

ВСУ в течение ближайших дней, вероятно, попытаются ударить по Крымскому мосту.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно предположить, что в течение ближайших дней будут нанесены массированные удары и атаки БЭКами непосредственно по Крымскому мосту. Свидетельством этого является прощупывание наших возможностей, в том числе – нанесение ударов по судам в Азовском море.

Я предполагаю, что боевая активность противника будет нарастать. Но при одном условии – если мы не изменим своего отношения к ходу и характеру СВО.

Возможности для наращивания боевого воздействия на нас у противника, без сомнения есть. Они готовы к активным действиям, в том числе, наступательного характера.

Если в обозримой перспективе Россия изменит ход и характер СВО, тогда можно будет подпитаться позитивом. Я имею в виду, что формат СВО уже давно вышел за эти рамки. Понятное дело, что войну Украине никто не будет объявлять, но необходимо изменить отношение к тому, что происходит, характеризовать не как теракты, исчисляемые сотнями, а за неделю тысячами – удары по нашей территории. Пора переквалифицировать СВО на Украине в нечто другое…

Я так полагаю, мы стоим на рубеже серьезных перемен. Если они не будут осуществляться, то перспективы оптимизма не вызывают», – заявил Горбачев.