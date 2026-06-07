Руководители сербского анклава в Косово бились за поруганную албанскими сепаратистами кириллицу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти самого крупного сербского анклава – Северная Митровица – попытались демонтировать установленную албанскими сепаратистами стелу «Митровица» на латинице с почему-то зеленым сердечком.

Ранее, 2 октября, албанские власти самовольно демонтировали стелу на кириллице «Я люблю Косовскую Митровицу», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

При демонтаже кириллической стелы представители сепаратистского режима даже не удосужились уведомить муниципальные власти самого крупного сербского анклава в Косово об этом. И не объяснили причин. Что вызвало возмущение проживающих в анклаве сербов.

На место, где произошёл этот вполне вписывающийся в рамки геноцида местных сербов сепаратистский беспредел, прибыли градоначальник Северной Митровицы Милан Радоевич и председатель муниципальной Скупщины Иван Запорожец вместе с рабочими.

Как и полагается, они уведомили о демонтаже, который планировали провести согласно решению Скупщины анклава, бандформирование «косовская полиция». Однако, когда попытались осуществить задуманное, но на них напали албанские боевики, после чего оба были схвачены.

«Как видите, меня толкают и тянут за руку, всё, как и ожидалось», – прокомментировал ситуацию Радоевич.

Продержав Радоевича и Запорожца в участке, албанцы выпустили обоих, объявили, что против них будет возбуждено дело о вандализме. Что в очередной раз показало: в созданном Западом псевдогосударственном албанском образовании «Республика Косово» мнение проживающего в крае коренного сербского населения ничего не значит.