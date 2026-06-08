«Русские возвращаются»: укро-министр раздражён гимном РФ на мировых турнирах

Игорь Шкапа.  
08.06.2026 13:07
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Спорт


На Украине недовольны начавшимся процессом допуска спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования после рекомендации МОК.

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Об этом в интервью порталу «Чемпион» заявил министр спорта Украины Матвей Бедный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине недовольны начавшимся процессом допуска спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования...

Министр добавил, что Украина направит в международные федерации «доказательства того, что российские спортсмены являются инструментом военной пропаганды».

«Совместно с национальными федерациями мы инициировали изменение этических протоколов, требуя официально закрепить право украинцев избегать любых контактов с представителями страны-агрессора, в том числе покидать пьедесталы без каких-либо санкций», – сказал Бедный.

Он говорит, что украинцы якобы «имеют законное право покидать пьедестал почета, не слушать гимн страны-агрессора и избегать совместных фотосессий».

По его словам, страны, которые отказываются, вопреки решению мировых федераций, допускать российских спортсменов на соревнования на своей территории, оказались перед угрозой лишения их возможности проведения состязаний.

«Подобный риск действительно существует. Прецедент с Эстонией, которую Международная федерация фехтования лишила права проводить чемпионат Европы из-за отказа в визах россиянам и белорусам, наглядно продемонстрировал позицию организаций, которые ставят мнимую «нейтральность» выше международной безопасности», – возмущается чиновник.

При этом он радуется, что Канада не выдала россиянам визы на соревнования по керлингу, но не понесла за это никаких санкций.

Министр не знает, позволят ли в будущем россиянам выступать под собственным флагом на Олимпийских играх, как это произошло с белорусами.

«Любые решения о возвращении права голоса россиянам и белорусам на международных спортивных площадках мы считаем капитуляцией перед пропагандой», – истерично резюмирует Бедный.

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English version :: Читать на английском «Русские возвращаются»: укро-министр раздражён гимном РФ на мировых турнирах

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