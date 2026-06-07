Албанцы тысячами выходят на улицы против зятя Трампа – и призывают к революции

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В албанской столице Тиране прошли массовые акции протеста против планов компании Afinti Partners зятя президента США Дональда Трампа – Джареда Кушнера – построить роскошный туристический комплекс стоимостью в 1,4 миллиарда евро.

Объект планируется возвести неподалеку от охраняемой природной зоны Вьоса-Нарта на стыке Адриатического и Ионического морей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экологи выступают против планов Кушнера, поскольку место, где хотят построить курорт – среда обитания для сотен видов птиц, включая розового фламинго и находящегося под угрозой исчезновения пеликана, а также для средиземноморских тюленей-монахов и мест гнездования морских черепах.

Поэтому начало работ и развертывание тяжелой техники на площадке Вьоса-Нарта спровоцировали масштабные уличные демонстрации в Тиране.

В частности, протестующие собрались перед офисом премьер-министра Эди Рамы, скандируя «Революция!» и «Остановите проект!», некоторые требовали отставки самого главы государства и затеяли потасовку с полицией.

При этом албанцы не были бы албанцами, если бы не прихватили с собой флаги с картами так называемой «Великой Албании», в которую, согласно идеологии албанских националистов, помимо собственно Албании входит Косово, юго-запад нынешней Сербии, а также часть территорий Северной Македонии, Черногории и Греции.

А также замелькали портреты албанских террористов и коллаборационистов времен Второй мировой войны.

В свою очередь, Эди Рама заявил, что протесты являются «политически мотивированной кампанией, разжигаемой критиками президента США Дональда Трампа», настаивая на том, что проект не представляет никакой опасности для фламинго и других диких животных в районе, где планируется строительство.