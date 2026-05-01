Диктатор Зеленский на фоне охлаждения с Вашингтоном нашел в лице Европы лишь временных покровителей.

Об этом в эфире видеоблога журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (признан террористом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавно был пропущен все-таки, 4 года его не пропускали, отчет Европейской комиссии по правам человека на Украине. Он разгромный для Украины. Это осталось за кадром, но на самом деле он трижды был уже разгромный, начиная с 22 года, но его не выпускали», – сказал Арестович.

«Как сказал мне один крупный европейский политик, через год и в Европе Зеленский будет полностью нерукопожатным . Это не прогноз и не пожелание. Это программа, существующая среди европейской цивилизации в отношении Зеленского. Она постепенно реализуется.

«Причём, глобалисты это обсуждают, и глобалисты это сливают. Потому что им не нужен Зеленский как фигура. Им нужен Зеленский как явление. То есть управляемый туземный царек, которым несложно управлять, пару раз встав и присев двумя парламентами.

Но Зеленский как персоналия утомил даже их. Он слишком невменяемый даже с их точки зрения, слишком недоговороспособный, слишком вороватый. Огромное количество издержек. Поэтому они тоже на стороне тех, кто сливает.

Офис генпрокурора Евросоюза переполнен делами на администрацию Зеленского. Их просто не реализуют. Они все прекрасно знают.

Самый популярный анекдот, какой у них сейчас: «Что мы будем делать, когда мы же выдадим правду про Зеленского? – Ну, будем говорить, что какой хороший мальчик всегда здоровался, – кто бы мог подумать!».

По принципу «мавр, который сделал дело, мавр должен уходить». Он токсичен. Он слишком много знает про них. Он слишком мало их слушает. Слишком неуправляем. Слишком много представляет собой ненужного шума и ненужной суеты», – резюмировал он.