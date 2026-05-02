«Если Сочи будет пустой все лето». Киев пытается сорвать купальный сезон на Чёрном море
Украинские удары по НПЗ и танкерам в Чёрном море нацелены, в том числе, на срыв купального сезона по всему побережью.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«За 12 дней нанесено подряд три удара по Туапсе. И все три – какая-то часть беспилотников прорвалась через ПВО, и полетели к этому многострадальному НПЗ.
Одновременно произошел разлив, горящие нефтепродукты текли даже по улицам.
Я считаю, что это прямо сценарий отмены курортного сезона. На траверсе в Туапсе в это же самое время, когда удары наносились по заводу, безэкипажные катера Украины атаковали и подбили танкер», – сказал Ширяев.
«Если нефтяное пятно разливается, и есть хороший, устойчивый юго-восточный ветер, то пятно вполне может сместиться. До Дагомыса 65 километров, до Сочи 70 километров. При хорошем ветре это пятно дойдет до Сочи достаточно быстро, за несколько дней.
Ну и атаки на Феодосию. Мое убеждение, что, помимо просто ударов по нефтянке, по энергетической инфраструктуре, у Киева есть еще и идея испортить купальный сезон.
Это деньги живые. Если Сочи будет пустой все лето, там очень много денег не заработают. Не будут налоги уплачены и так далее. Это вполне серьезно. Но пока не получилось. Я просто вижу по действиям украинского командования, что такая галочка у них в плане есть точно», – добавил выступающий.
English version :: Читать на английском «Если Сочи будет пустой все лето». Киев пытается сорвать купальный сезон на Чёрном море
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: