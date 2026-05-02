«Если Сочи будет пустой все лето». Киев пытается сорвать купальный сезон на Чёрном море

Украинские удары по НПЗ и танкерам в Чёрном море нацелены, в том числе, на срыв купального сезона по всему побережью.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«За 12 дней нанесено подряд три удара по Туапсе. И все три – какая-то часть беспилотников прорвалась через ПВО, и полетели к этому многострадальному НПЗ. Одновременно произошел разлив, горящие нефтепродукты текли даже по улицам. Я считаю, что это прямо сценарий отмены курортного сезона. На траверсе в Туапсе в это же самое время, когда удары наносились по заводу, безэкипажные катера Украины атаковали и подбили танкер», – сказал Ширяев.