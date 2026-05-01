Экс-депутат Рады отвел Украине 18 лет жизни

Игорь Шкапа.  
01.05.2026 15:59
  (Мск) , Киев
Украинцы исчезают с немыслимой скоростью – по миллиону человек в год.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и живущий в Германии экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Волга напомнил печальную для Украины демографическую статистику.

«30 лет – минус 32 миллиона населения, было пятьдесят два миллиона [на момент получения независимости]. Даже 34 миллиона. Сегодня, когда считают по потреблению хлеба, 18 миллионов осталось на территории Украины человек», – сказал экс-депутат.

Он обратил внимание, что европейские страны в Северной и Южной Америке за 100 лет уничтожили 50 миллионов коренных жителей, устроив форменный геноцид.

«А здесь, дорогие друзья, если тенденция сохранится, то темп уничтожения украинцев, проживающих на территории Украины, составляет 100 миллионов за 100 лет. А что это означает? Это означает по миллиону в год. Что это означает? Это означает 18 лет – и все. Как те народы, которые когда-то существовали на Земле, а потом исчезли, так исчезнет точно так же и украинский народ с любой перспективой украинской государственности», – предупреждает Волга.

