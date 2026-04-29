Демографическая катастрофа Украины на сотню лет – Кедми
Украине, если она останется существовать, не менее сотни лет придётся оправляться, чтобы восполнить демографическую яму, при условии мирных условий жизни.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Шелест отметил, что на львовском Лычаковском кладбище уже нет мест.
«Потенциально у России намного больше сил, чем у Украины. Она более сильна демографически, экономически, она более сильна с военной точки зрения и способностью производить вооружения. То есть, если говорить о войне на истощение, то Украина истощается намного быстрее.
При всех тех отрицательных явлениях, которые появляются в России, на российскую экономику, но ущерб Украины от войны намного больше, чем России.
Демографически – это же не только и не столько погибшие на фронте или калеки. А те, которые покинули Украину. Если сегодня, по разным оценкам, на Украине осталось 20 с небольшим миллионов населения, вместо 52, которые были в 91 году, это даже не катастрофа. Ведь уехали кто? Самые активные, самые эффективные, самые продуктивные. У них была возможность. С деньгами. Не наворованными, заработанными», – прокомментировал Кедми.
«То есть это демографический такой удар по Украине – сильнейший. Была страна, которая с трудом перенесла этот удар, это Ирландия. Когда большинство ирландцев покинуло Ирландию, и это заняло более ста лет, пока Ирландия в мирное время оправилась от этой катастрофы», – добавил эксперт.
