Украина первой переходит к массовому использованию наземных дронов – Ширяев
В 2026 году Украина потратит часть выделенной Западом помощи на создание 15 тысяч наземных дронов.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зеленский дал приказ в этом году произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Если минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов.
Они сейчас 90 миллиардов евро получили. Так почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться.
А что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, минируют поле боя. Не с такой эффективностью, их можно использовать в качестве боевых машин. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона. То есть, в полном комфорте.
Одна из бригад украинских, Третья штурмовая (бывший «Азов», террористы, запрещены в РФ, – ред.), уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить дронами», – сказал Ширяев.
Он подчеркнул, что, таким образом, а также при помощи внедрения нейросетей, Киев пытается компенсировать нехватку личного состава.
«И тут встает вопрос – не является ли это переходом к новому, совершенно неожиданному этапу введения войны? Как воздушные дроны – раз, и всё поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам очередным этим этапом?
Посмотрим, чем Россия ответит. Что у нас в России? Очень большая часть подразделений, которые занимаются наземными роботами, снабжаются волонтерами.
Никакой целенаправленной политики я не вижу, пока это не объявлено. Но знаю точно из источников, что многое зависит от энтузиазма самого командира части.
Они строят наземные дроны сами в своих мастерских, рядом с фронтом. Их испытывают. Но это все в рамках волонтерского движения и самодеятельности на фронте. Такого целенаправленного решения, как у Зеленского, его еще в России нет», – подытожил он.
