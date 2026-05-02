Разделяй и властвуй. Лидер боснийских сербов получил в США «медальку»

Алексей Топоров.  
02.05.2026 22:58
  (Мск) , Белград
Балканы, Политика, Республика Сербская, США


Лидер боснийских сербов Милорад Додик во время визита в США получил премию Чикагского университета Джадсона «за защиту демократии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ирония в том, что в свое время НАТО под предводительством США расчленило Югославию и не позволяет до сих пор Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, воссоединиться с «большой Сербией». Отчего же теперь американцы так привечают Додика?

В годы президентства Джо Байдена в отношении Милорада Додика, членов его семьи, руководства Республики Сербской были введены персональные санкции.

Нынешнее потепление отношения к боснийским сербам можно связать с тем, что республиканская администрация Белого дома ищет себе новых союзников на Балканах, поскольку бошнякская элита Сараево связана с Турцией, с правящей верхушкой которой у Вашингтона непростые отношения, особенно в свете войны с Ираном.

При этом хорватская элита Боснии и Герцеговины более интегрирована в европейские властные круги, близкие американским демократам и так называемому «Глубинному государству».

