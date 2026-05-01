В учебках усилили конвой, лучших рекрутов выгребают нацисты

Вадим Москаленко.  
01.05.2026 23:42
  (Мск) , Киев
В украинских учебных центрах добились снижения самовольного оставления частей путём усиления охраны и увеличением рядов колючей проволоки.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Систем качественной подготовки мы до сих пор не построили. То, что пишут бусифицированные, в большинстве своём, лагерь, обнесённый несколькими рядами колючей проволоки. Одни сказали, что у нас меньше стали СОЧ (самовольное оставление части, – ред.). Это не от того, что люди стали более сознательными, их стали качественнее готовить, качественнее применять. Нет. Это потому, что начали в учебных центрах лучше охранять. И меньше шансов у человека оттуда сбежать. Вот и весь результат того, что стало меньше СОЧ», – рассказал Козел.

Он пожаловался, что всех идейных и толковых выгребают к себе из учебок нацистские формирования.

«Когда я был комбригом, тоже занимался рекрутингом – такая себе история. Когда собрал себе, условно, 50 человек, отправил своих инструкторов в ту же «Десну», чтобы лучше их подготовить, чтобы они шли на определённые позиции.

Потом кто-то приезжает, видит, что есть нормальные, адекватные люди, качественно подготовленные, один звонит главкому, и та же самая какая-нибудь 3-я штурмовая [сформированная на основе запрещённого в РФ «Азова»] забирает себе этих людей, а тебе говорят – найдёшь себе новых. Так работал и плюс-минус работает рекрутинг у нас», – жаловался «Купол».

Читайте также: До фронта доезжает только треть бусифицированных – крымский перебежчик 

