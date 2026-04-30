Майданщик: Зеленский соорудил вертикаль мародерства Украины

Публикация очередной порции «пленок Миндича» доказывает, что Зеленский был в курсе масштабной коррупции своих друзей и покрывал их.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК.

Речь идет о строительстве четырех особняков для Зеленского и его соратников под Киевом.

«Самое циничное, что строительство идет за деньги, которые украдены во время войны на украинской энергетике и оборонной сфере», – негодует Гнап.

Журналист обращает внимание, что, обсуждая, как вытянуть из-под ареста экс-министра энергетики и кума Зеленского Алексея Чернышева, Миндич не очень хорошо о нем отзывается, но считает, что будет более опасно, если тот заговорит.

В итоге за Чернышева внесли 120 миллионов залога, происхождение которых не вызвало почему-то вопросов у минюста.

Гнап возмущается, что страну грабят в то время, как «защитники Украины умирают с голоду», сославшись на сообщение военного руководства, признавшего, что такого рода случаи не единичны.

Он недоволен призывами объединяться вокруг Зеленского, считая, что в этом заинтересован лишь режим и его обслуга, чтобы «держать оборону от разгневанного украинского народа».

«Это вертикаль мародерства Украины. И тянется она от рядового депутата сельсовета до самого Зеленского наверх. Согласитесь, каким бы влиятельным не был Миндич, он всего лишь гражданский человек и давать указания министру обороны, куда направлять миллиарды из бюджета, он мог лишь в одном случае: если это было согласовано с Зеленским», – подчеркнул Гнап.

При этом он задается вопросом, кто такой Вова, о недовольстве которого упоминает Миндич на «пленках».