Вучич: Мы не допустим Косово в НАТО, проведя важные учения с НАТО

Алексей Топоров.  
01.05.2026 23:52
  (Мск) , Белград
Просмотров: 46
 
Балканы, Дзен, Косово, НАТО, Политика, Сербия, США


Сербские журналисты спросили президента Александра Вучича, чем ответит Белград на инициативу трёх американских конгрессменов, которые предложили включить в НАТО захваченное албанскими сепаратистами Косово.

В ответ сербский президент в очередной раз продемонстрировал умение за витиеватыми формулировками уходить от конкретного ответа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Вучич ответил, что сепаратистская Приштина предпринимает подобные шаги и через Хорватию, и Албанию, которые являются членами НАТО.

«Вскоре у нас пройдут важные учения с ними (НАТО). Мы ведем с ними переговоры, надеемся, что этого не произойдет. Мы будем бороться, чтобы предотвратить подобное», – ответил Вучич.

Также сербский президент напомнил, что на сегодняшний день среди отказавшихся признавать Косово – четыре страны, входящие в НАТО, и пять стран-членов ЕС.

«Я не вижу, как это можно легко так решить, но давайте подождем и посмотрим», – сказал Вучич.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Вучич: Мы не допустим Косово в НАТО, проведя важные учения с НАТО

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить