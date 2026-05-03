«Готовятся к выборам»: поднялась чиновничья волна фейковых «участников СВО»

Максим Столяров.  
03.05.2026 17:51
Сейчас, особенно перед выборами, гуманитарные командировки на новые территории ради заполучения статуса участника СВО превратились в настоящий бизнес.

Об этом на канале PZTV заявил депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Депутаты, сидящие, и кому нечего показать за прошедший период, все ломанулись туда. Кто с гуманитарной миссией примазывается, а потом «я – участник СВО». Я говорю – а зачем ты получил? «Как? Выборы же на носу».

Получается, у нас сейчас изберутся те участники СВО – не настоящие парни, которые воевали, ветераны, а которые сейчас сидят в креслах и которые два-три раза там побывали… Это же превратилось в бизнес, на этом даже деньги зарабатывают люди», – отметил ведущий.

«Я о фейковых участниках СВО говорил и говорю, и многие мои товарищи по СДД говорят. Фейковых участников СВО у нас полно. И неправда, что это сейчас как-то случилось, в этом году, а до этого не было. Это было давно, причём, в очень массовом масштабе», – прокомментировал Бородай.

Он привёл пример своих ветеранов с Южного Урала, которые, приехав по делам в Луганск, встретили там своих земляков.

«Приезжает и говорит мне с недоумением: «А я весь свой район встретил, всех чиновников. Они говорят, мы здесь поликлинику охраняем, зарабатываем статус участников СВО». Он на них смотрит: «А вам зачем?» Они говорят: «А вот когда придёте такие, как вы, ушлепаны с войны, будете нас в соответствии с указом президента толкать в наши кресла, мы скажем – а мы сами ветераны, и медальки тоже у нас есть».

Вы сейчас затронули один вид бизнеса – на участниках СВО. А награды? Ох, какой вид бизнеса!», – рассказал депутат.

