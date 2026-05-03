«Не отказываться от части парада, а держать на прицеле Зе-шайку» – полковник Пинчук

Максим Столяров.  
03.05.2026 18:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 434
 
Вооруженные силы, День Победы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинский режим должен знать, что в случае атаки на Москву 9 мая будет приведена в действие поставленная задача по ликвидации соответствующих киевских деятелей.

Об этом в эфире «Царьграда» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский режим должен знать, что в случае атаки на Москву 9 мая будет приведена...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о решении провести парад Победы в Москве без военной техники, что связано с террористической активностью Киева.

«Главная цель парада – демонстрация национальной мощи и амбиции. И когда у нас исключается эта составляющая, возникает вопрос – у нас произошёл геополитический пересмотр собственных амбиций, с символической точки зрения?..

Украина наращивает разработку дальних БПЛА, заявлено о финальной стадии разработки баллистических ракет, как было заявлено, против Москвы, и чиновники какие принимают решения? Отказаться от парада? Вместо того, чтобы принять решение о мобилизации промышленности и экономики, и самое главное, науки, которая должна была обеспечить защиту от БПЛА…

Чиновник должен не ставить точку в своём предложении, а говорить: «в этой связи, чтобы устранить угрозу, мы не запретили что-то, а приняли принципиальное решение на уровне Совбеза, нашими спецслужбами поставлена задача ликвидации соответствующих государственных деятелей», как евреи делают», – сказал Пинчук.

Ведущий депутат Госдумы Михаил Делягин предложил не путать российскую государственную политику с Израилем, однако офицер с ним не согласился.

«У оппонентов тоже нужно учиться. И это не зазорно. В том числе и у Украины. Если ты изучаешь опыт противника, и это позволяет тебе победить этого противника, почему бы нет», – возразил полковник.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Не отказываться от части парада, а держать на прицеле Зе-шайку» – полковник Пинчук

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить