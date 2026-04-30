Ликвидировать одним ударом украинскую верхушку – задача непростая и стратегически не совпадающая с ходом ведения СВО.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Евгений Лисицын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Неужели нельзя было закрыть вопрос одним выстрелом, как в Иране, – просто лупануть, уничтожить руководство, и всё?

Отставные офицеры, включая ветеранов «Альфы», подтверждают: техническая и агентурная задача для точной ликвидации такого уровня крайне сложна и требует колоссальных ресурсов. Но даже если отбросить исполнение, главное в целесообразности.

Режим не рухнет, станет только агрессивнее. Военные эксперты сходятся во мнении: устранение Зеленского или его ближайших помощников не решит проблему. Если убираешь одного, его место займёт просто другой.

Как ни цинично это звучит, нынешняя киевская верхушка и её структуры — это прогнозируемое зло. Мы знаем, на что они способны, где у них болевые точки, и как на них давить. Уничтожив эту всю историю, мы рискуем получить вакуум власти, в который хлынут отмороженные полевые командиры или внешние кураторы, представляющие ещё более радикальную линию, против которой воевать будет сложнее», – сказал Лисицын.