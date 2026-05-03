«Общество было готово – победа была близка»: упустили мобилизацию в 2024 году – Бородай

СВО можно было бы уже закончить, если бы вовремя была проведена мобилизация.

Об этом на канале PZTV заявил депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я был сторонник мобилизации в 22-м, в 23-м, в 24-м году… Инаугурация прошла, и тут мы все ждали, что будет мобилизация. Более того, мы понимали, что было такое ощущение, что население готово. Что давайте сейчас возьмём – навалимся и закончим с этой проблемой. И это было бы очень правильно. Потому что тогда, в 24-м году, массирование личным составом могло бы неизбежно привести к очень положительным результатам. Которые, скорее всего, давно бы нам позволили – к нынешнему моменту СВО была бы нами выиграна и завершена. Я в этом практически стопроцентно убеждён. Но уже в 25-м году мобилизация стала становиться делом для меня сомнительным. И по моему личному мнению, сейчас, в 26-м году, мобилизация не нужна. Потому что она, скорее, принесёт вред, чем пользу», – считает Бородай.

Он добавил, что война изменилась.