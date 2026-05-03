«Общество было готово – победа была близка»: упустили мобилизацию в 2024 году – Бородай

Максим Столяров.  
03.05.2026 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 692
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


СВО можно было бы уже закончить, если бы вовремя была проведена мобилизация.

Об этом на канале PZTV заявил депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО можно было бы уже закончить, если бы вовремя была проведена мобилизация. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я был сторонник мобилизации в 22-м, в 23-м, в 24-м году… Инаугурация прошла, и тут мы все ждали, что будет мобилизация. Более того, мы понимали, что было такое ощущение, что население готово. Что давайте сейчас возьмём – навалимся и закончим с этой проблемой.

И это было бы очень правильно. Потому что тогда, в 24-м году, массирование личным составом могло бы неизбежно привести к очень положительным результатам. Которые, скорее всего, давно бы нам позволили – к нынешнему моменту СВО была бы нами выиграна и завершена.

Я в этом практически стопроцентно убеждён. Но уже в 25-м году мобилизация стала становиться делом для меня сомнительным. И по моему личному мнению, сейчас, в 26-м году, мобилизация не нужна. Потому что она, скорее, принесёт вред, чем пользу», – считает Бородай.

Он добавил, что война изменилась.

«Дело в том, что ЛБС и зона боевых действий что у нас, что у противника постепенно освобождается от личного состава. И противник очень интенсивно действует для того, чтобы минимизировать количество живых бойцов. Да и мы тоже максимально стремимся увеличить роль войск беспилотных систем, войск БПС. Более 80% огневого поражения что у нас, что у противника приходится, прежде всего, на БПЛА», – объяснил депутат.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Общество было готово – победа была близка»: упустили мобилизацию в 2024 году – Бородай

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить