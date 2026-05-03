Бортник: Европа нам в лицо выдала неприятную правду 

ЕС, почувствовав, что Украина тотально зависит от европейских денег, начал публично озвучивать очень неприятные вещи для Киева.

Об этом в эфире канала Украинского института политики заявил его руководитель Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Укро-эксперт говорит, что украинские посольства в европейских странах получили указание отстаивать позицию – «никакого получленства или ассоциированного членства».

«Понятно, что президент Украины хочет больше выторговать в этой ситуации с Европы. А Европа чувствует, что Украина зависит сейчас только от Европы, начинает диктовать условия и говорить публично неприятные вещи.

Неожиданно на этой неделе Мерц заявил о том, что Украине может потребоваться признание территориальных потерь для вступления в Европейский союз. Фактически лидер самой большой мощной страны Европы говорит, ставит под сомнение или говорит о возможности отхода от принципа территориальной целостности, который раньше был для Украины… который раньше был абсолютным табу в европейском диалоге», – обращает внимание укро-политолог.