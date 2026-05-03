Китай тоже охотно использует воюющую с нами Украину как полигон – Бородай

Максим Столяров.  
03.05.2026 19:59
  (Мск) , Москва
В России до сих пор нет производства оптоволокна нужных параметров для соответствующих беспилотников.

Об этом на канале PZTV заявил депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все воспользовались – отличный полигон, офигенный, для испытания новых видов сил, новых видов тактики. Это просто колоссальный большой полигон, которым весь мир с огромным нечеловеческим удовольствием, в том числе страны, которые как бы не играют, я имею в виду и Китай, воспользовался, чтобы протестировать все свои наработки в области военно-промышленного комплекса», – сказал Бородай.

«Комплектующие – знаете, где берутся, и почему-то на них цена поднимается. Потому что ни одного сейчас производства оптоволокна. У нас же очень немаленькая часть дронов – на верёвках, оптоволокне.

Это крайне эффективная штука, хотя крайне нишевая, то есть никогда не будет 100% дронов на оптоволокне, определённая ниша. Но, тем не менее, у нас нет ни одного производства оптоволокна.

Мне скажут, что это не так, есть в Омске – там просто в 10 раз больше [по диаметру] того, что используется в катушках, на которых летают дроны», – рассказал депутат.

