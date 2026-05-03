Евроинтеграция через румынский черный ход: чем обернётся порочный манёвр Кишинева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вхождение Молдовы в ЕС через парадную дверь затягивается на неопределенный срок, и на фоне этой пробуксовки в Кишиневе вернулись к рассмотрению нетрадиционного альтернативного пути в Европу – через Бухарест.

На этой неделе президент Республики Молдова Майя Санду в интервью французскому изданию Le Monde назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции. О необходимости «унири» в случае, «если Евросоюз захлопнет перед Молдовой двери к членству», заявил и депутат пропрезидентской партии PAS Лилиан Карп.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У Молдовы есть повод для радости: у страны есть два пути стать частью Евросоюза, если стандартный процесс евроинтеграции затянется», – сказал он, выступая на телеканале TVR Moldova.

Действительно ли румынский кейс является кратчайшим путем для Молдовы в Евросоюз? Ряд экспертов считает такие рассуждения жестом отчаяния в подвисшей ситуации.

Расширение ЕС закончилось

Политолог Дмитрий Чубашенко в эфире передачи «Фёдорова Time» на канале MLive констатировал, что Еврокомиссия не хочет называть даже примерную дату приема Украины и Молдовы в Евросоюз. Это указывает на глубокий кризис расширения ЕС и стремление Брюсселя заморозить этот процесс, считает эксперт.

«Расширение Евросоюза закончилось. Хорватия последней была принята в 2013 году, хотя девять государств стоят еще в очереди. Это был глобалистский проект под зонтиком США. Нет уже всего этого. Брюссель рассказывает сказки местному населению, наши верят. Более того, нас заставляют заниматься членовредительством – выполнять вредные условия, ненужные для страны. Это какой-то мазохизм», – отмечает Чубашенко.

Его коллега Анатолий Ткач в этом же эфире напомнил, что Молдове обещали открыть официальные переговоры о вступлении в ЕС под выборы, но этого не произошло, сейчас идут лишь технические консультации о готовности страны к членству.

«Черногория – потенциальный кандидат на вступление в ЕС в 2028 году, и она много лет ведет переговоры. Это длительный процесс. Молдове надо переходить от обсуждения количества лет [до вступления в ЕС] к улучшению качества жизни. А когда у нас на протяжении последних пяти лет ежечасно из страны уезжают два человека, когда на рынке труда не хватает 300 тысяч работников… Мы идем куда-то – но с чем?», – говорит Анатолий Ткач.

Куда на самом деле ведет «план Б»

Эксперты считают, что тема объединения с Румынией возникла в Кишиневе от безысходности.

«Это объединение не нужно ни Евросоюзу, ни Румынии, ни тем более НАТО. Государство с нерешенным конфликтом станет частью НАТО? Это лишь политическая риторика: не получается так – значит, попробуем этак», – считает Анатолий Ткач.

Дмитрий Чубашенко называет призывы к объединению с Бухарестом политикой отчаяния, к которой прибегают в отсутствие реальных успехов на пути в Евросоюз.

«Быстро свели на нет эту тему в Бухаресте. По моим данным, сюда приезжал даже советник президента Румынии – он провел разъяснительную работу среди местных компатриотов и велел эту тему не поднимать», – рассказал политолог.

Дмитрий Чубашенко убежден, что вопрос объединения Молдовы и Румынии не находится в исключительной компетенции этих двух государств. По его мнению, столь радикальный шаг по изменению границ Европы требует международного признания со стороны мировых игроков – США, ЕС, России и, возможно, Китая.