Евроинтеграция через румынский черный ход: чем обернётся порочный манёвр Кишинева
Вхождение Молдовы в ЕС через парадную дверь затягивается на неопределенный срок, и на фоне этой пробуксовки в Кишиневе вернулись к рассмотрению нетрадиционного альтернативного пути в Европу – через Бухарест.
На этой неделе президент Республики Молдова Майя Санду в интервью французскому изданию Le Monde назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции. О необходимости «унири» в случае, «если Евросоюз захлопнет перед Молдовой двери к членству», заявил и депутат пропрезидентской партии PAS Лилиан Карп.
«У Молдовы есть повод для радости: у страны есть два пути стать частью Евросоюза, если стандартный процесс евроинтеграции затянется», – сказал он, выступая на телеканале TVR Moldova.
Действительно ли румынский кейс является кратчайшим путем для Молдовы в Евросоюз? Ряд экспертов считает такие рассуждения жестом отчаяния в подвисшей ситуации.
Расширение ЕС закончилось
Политолог Дмитрий Чубашенко в эфире передачи «Фёдорова Time» на канале MLive констатировал, что Еврокомиссия не хочет называть даже примерную дату приема Украины и Молдовы в Евросоюз. Это указывает на глубокий кризис расширения ЕС и стремление Брюсселя заморозить этот процесс, считает эксперт.
«Расширение Евросоюза закончилось. Хорватия последней была принята в 2013 году, хотя девять государств стоят еще в очереди. Это был глобалистский проект под зонтиком США. Нет уже всего этого. Брюссель рассказывает сказки местному населению, наши верят. Более того, нас заставляют заниматься членовредительством – выполнять вредные условия, ненужные для страны. Это какой-то мазохизм», – отмечает Чубашенко.
Его коллега Анатолий Ткач в этом же эфире напомнил, что Молдове обещали открыть официальные переговоры о вступлении в ЕС под выборы, но этого не произошло, сейчас идут лишь технические консультации о готовности страны к членству.
«Черногория – потенциальный кандидат на вступление в ЕС в 2028 году, и она много лет ведет переговоры. Это длительный процесс. Молдове надо переходить от обсуждения количества лет [до вступления в ЕС] к улучшению качества жизни. А когда у нас на протяжении последних пяти лет ежечасно из страны уезжают два человека, когда на рынке труда не хватает 300 тысяч работников… Мы идем куда-то – но с чем?», – говорит Анатолий Ткач.
Куда на самом деле ведет «план Б»
Эксперты считают, что тема объединения с Румынией возникла в Кишиневе от безысходности.
«Это объединение не нужно ни Евросоюзу, ни Румынии, ни тем более НАТО. Государство с нерешенным конфликтом станет частью НАТО? Это лишь политическая риторика: не получается так – значит, попробуем этак», – считает Анатолий Ткач.
Дмитрий Чубашенко называет призывы к объединению с Бухарестом политикой отчаяния, к которой прибегают в отсутствие реальных успехов на пути в Евросоюз.
«Быстро свели на нет эту тему в Бухаресте. По моим данным, сюда приезжал даже советник президента Румынии – он провел разъяснительную работу среди местных компатриотов и велел эту тему не поднимать», – рассказал политолог.
Дмитрий Чубашенко убежден, что вопрос объединения Молдовы и Румынии не находится в исключительной компетенции этих двух государств. По его мнению, столь радикальный шаг по изменению границ Европы требует международного признания со стороны мировых игроков – США, ЕС, России и, возможно, Китая.
«Без согласия великих держав любые разговоры об объединении останутся лишь словами. Хочу представить, как НАТО приходит на Днестр. Россия сказала, что не допустит дальнейшего продвижения НАТО на восток, и это, наверное, было главной причиной трагических событий на Украине. Если Румыния приходит на Днестр, готова она воевать с Россией? Вот в чем вопрос», – заключил эксперт.
