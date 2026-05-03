Водой, нефтью и кровью Казахстана: команда Токаева вливается в коалицию Эпштейна

Официальный визит президента Израиля Исхака Герцога в РК наделал много шума, так как в местных СМИ он подаётся как небывалый триумф дипломатии и момент окончательного присоединения Казахстана к «Соглашениям Авраама».

Гости и хозяева осыпали друг друга любезностями и торжественно объявили о том, что откроют прямые авиарейсы и нарастят в два раза торговый оборот. Еще ранее Тель-Авив объявил о безвизовом режиме для граждан РК, а сейчас обещает золотые горы и богатые инвестиции.

Правда, речь пока идёт об установлении контроля над водными ресурсами Казахстана и Центральной Азии, так как сионисты решили сыграть на карте стремительного опустынивания и проталкивают сейчас Астане и всем соседям по региону свои «продвинутые» технологии в деле очистки и опреснения. В реальности это обернётся переходом под их управление через «совместные» проекты ведущих гидросооружений и объектов водного хозяйства РК с последующей их приватизацией.

Захват такого жизненного ресурса, вслед за передачей всех месторождений редкоземельных и редких металлов американским корпорациям в комплексе ведёт к абсолютному порабощению страны, когда даже водоснабжение городов и распределение влаги для нужд аграрного сектора будет зависеть от прихотей внешних хозяев.

Другой важнейшей задачей Исхака Герцога было добиться от Акорды наращивания поставок нефти для нужд ведения войны даже за счёт Европы и других направлений. Ведь в последние годы именно РК предоставляет львиную долю углеводородов, позволяя ЦАХАЛ осуществлять агрессию в отношении своих соседей и геноцид палестинцев. Это как раз и подразумевали, когда говорили об удвоении торгового оборота.

Естественно, что никто из СМИ даже не заикнулся о кооперации в военно-технической сфере, а также об участии в оккупации сектора Газы по мандату «Совета мира» Трампа и о том, какие угрозы это несёт Казахстану и региону. А там также планов громадьё, так как предполагается серьёзная локализация производства средств ПВО, ударных БПЛА, средств разведки и, возможно, артсистем и РСЗО.

Фактически Тель-Авив идёт на создании в Казахстане собственной производственной базы по выпуску своей военной продукции для перевооружения ВС РК и ускорения процесса её перехода на стандарты НАТО. При этом своей техникой они намерены оснастить еще и соседние республики ЦА, включив их в цепь дружественных держав и присоединив их «Соглашениям Авраама».

Таким образом Казахстан становится надёжным оплотом и трамплином по продвижению военно-политической экспансии Израиля, как главного союзника США в регионе. Тем более, что теперь он еще и получает прямой выход к рубежам России и Китая. Такая конфигурация позволяет Тель-Авиву формировать угрозу для Ирана с севера, перерезая его логистические пути и связь с союзниками.

Под удар автоматически попадают и стратегические маршруты – «Пояс и путь» и «Север – Юг», так как теперь Израиль руками своих азербайджанских и казахских прокси способен их в одночасье перерезать. А это уже удар по Москве и Пекину – и сейчас на карту поставлено ещё и будущее ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.

Каспий также становится возможной будущей ареной боевых действий, так как чёрное золото для нужд ЦАХАЛ будет вывозиться как раз через Средний коридор и «маршрут Трампа», а милитаризация водоёма руками Организации тюркских государств через строительство баз, увеличение флотилий и размещение оборудования слежения делает такие столкновения неизбежными.

И как вишенка на торте – отправка контингента «миротворцев» в рамках фактической оккупации сектора Газа войсками стран-сателлитов Трампа может обернуться не обменом военным опытом в деле осуществления геноцида, а реальными гробами соотечественников и втягиванием в военный конфликт на стороне коалиции Эпштейна.

Таким образом, присоединение РК к «Соглашениям Авраама» кардинально меняет расклад и баланс сил в ЦА и даже оттесняет Турцию на третий план, ослабляя позиции ЕС и Англии. Такие противоречия чреваты большой кровью и переделом, что возможно и нужно для Израиля и Ко.