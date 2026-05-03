«Высокое правосознание» – полковник Пинчук объяснил, почему Украина до сих пор не признана террористическим государством

Максим Столяров.  
03.05.2026 20:21
  Москва
Российская бюрократия не признаёт Украину государством-террористом, чтобы оставить себе лазейки для торговли.

Об этом в эфире «Царьграда» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему не признают? Если честно. Даже не потому что – «как же мы будем вести с ними переговоры, с террористами?». Признанный террористом Буданов возглавляет делегацию, которая участвует в переговорах…

Объяснение намного более прозаичное. С террористами нельзя торговать официально.

И когда у вас нефть идёт по «Дружбе», и когда вы там пытаетесь запустить торговлю газом, вплоть до аммиака, как когда-то пытались через Одессу пустить, то какая торговля? Какая «Дружба», какая нефть? Не имеете права. И это один из главных мотивов», – сказал Пинчук.

«Вы хотите сказать, что у российской бюрократии такое высокое правосознание?», – уточнил его собеседник, депутат Госдумы Михаил Делягин.

«У российской бюрократии такое высокое чувство самосохранения. Они понимают, что завтра кто-то придёт и предъявит. Вот, лучше не создавать для этого предпосылок. Вот, какое у российской бюрократии правосознание», – ответил полковник.

