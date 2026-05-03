«Крупная малоподвижная цель» – Пинчук и Делягин гадают, что изменит отказ от техники на Параде Победы

Максим Столяров.  
03.05.2026 20:58
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, День Победы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Решение проводить Парад Победы без военной техники в целом спорное – мероприятие так и останется крупной малоподвижной целью для атаки с воздуха.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Царьград», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я понимаю, что может быть террористическая угроза, окей. Но, простите, вы, значит, танки от террористов бережёте, грузовики от террористов бережёте, может быть, ракеты, может быть, макеты от ракет от террористов вы бережёте.

А верховного главнокомандующего вы под террористов готовы подставить. Я правильно понимаю эту логику?..

Патриоты сразу объяснили, что у нас вся техника на фронте, и нечего даже провезти по Красной площади. Простите, это неправда. Я уж не буду говорить, что и где я видел, где меня официально не было и никогда не будет, но тем не менее», – рассуждал депутат Госдумы Михаил Делягин.

С ним отчасти согласился его собеседник экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук.

«Логика отказа от какой-то составляющей части парада – это не отказ от крупной малоподвижной цели. Потому что и дроны, и ракеты летят таким образом, что если уже преодолели средства ПВО, увернуться невозможно»,  – сказал Пинчук.

