Британская газета: Россия разрабатывает роевые дроны, чтобы выйти из тупика
Британия готовится к потенциальному военному противостоянию с Россией, используя опыт украинской войны.
Об этом пишет британская газета «Телеграф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Журналисты издания побывали на полигоне в Уэльсе, где им была «продемонстрирована работа восьми автономных квадрокоптеров, использующих сложный «коллективный разум», во время имитации удара по колонне бронетехники».
При этом отмечается, что «имитация удара напоминала боевые действия, которые сейчас часто проводятся на территории Украины».
«Ужасает темп изменений и то, что демонстрируют наши противники. Нам нужно быть начеку, учитывая темпы этой угрозы», – сказал Гай Хеннингс Хаар, руководитель направления автономных наземных систем в британской компании Applied Intuition UK, лидирующей в разработке роевых систем беспилотников в Великобритании
К настоящему времени британская команда провела более 200 испытательных полетов своей технологии роевого управления
«Считается, что Россия разрабатывает собственные роевые дроны, чтобы выйти из тупика, что усиливает давление на Даунинг-стрит с целью реализации собственного флагманского проекта Великобритании», – продолжает газета.
Правда, есть проблема, которая сводит на нет британские усилия, – отсутствие финансирования из-за разногласий между министерством обороны и казначейством.
«Представители отрасли предупредили, что задержка может сорвать военные проекты, а неопределенность поставит некоторые небольшие компании, зависящие от новых контрактов, на грань закрытия. Правительство настаивает на том, что работает «на полную мощность» для реализации плана инвестиций в оборону. Однако министры пока не назвали дату обнародования 10-летней программы расходов», – резюмирует «Телеграф».
