Российский полковник: По Украине нужно где-то 20 ядерных ударов. Но это невозможно

Анатолий Лапин.  
04.05.2026 13:42
  (Мск) , Москва
Россия не может нанести удары ядерным оружием по Украине, потому что это приведет не только к загрязнению почв на тех территориях, которые нужно освобождать ВС РФ, но и к вероятному выходу из Донецка и Луганска.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если накрыть этими зонами даже при ударах небольшим количеством ядерного оружия, то мы получаем, что значительную часть территории Украины, которую, по идее, мы должны занять, мы не сможем этого сделать, и все проблемы с радиационными зонами поражения опять лягут на Россию, которой надо проводить деактивацию, дегазацию и всё прочее. Мало того, если этот ветерок дует на Европу, то это Бог с ним. А если этот ветерок будет дуть на Россию, и ляжет на российские войска, то нам что, придётся бежать из Донбасса и Луганска, от наших собственных ядерных зон поражения?

Теперь о превращении Украины в радиоактивную пустыню. Исходя из количества городов, которые там остались — это где-то 20 ядерных взрывов, в зависимости от задач, которые там стоят. При таком количестве ядерных ударов зоны заражения будут такие, что они накроют и Европу, и Россию.

С точки зрения Европы это будет восприниматься как ядерное нападение. И тут может дело дойти до применения ядерного оружия Европой», – заявил Сивков.

