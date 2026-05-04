Российский полковник: По Украине нужно где-то 20 ядерных ударов. Но это невозможно
Россия не может нанести удары ядерным оружием по Украине, потому что это приведет не только к загрязнению почв на тех территориях, которые нужно освобождать ВС РФ, но и к вероятному выходу из Донецка и Луганска.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Если накрыть этими зонами даже при ударах небольшим количеством ядерного оружия, то мы получаем, что значительную часть территории Украины, которую, по идее, мы должны занять, мы не сможем этого сделать, и все проблемы с радиационными зонами поражения опять лягут на Россию, которой надо проводить деактивацию, дегазацию и всё прочее. Мало того, если этот ветерок дует на Европу, то это Бог с ним. А если этот ветерок будет дуть на Россию, и ляжет на российские войска, то нам что, придётся бежать из Донбасса и Луганска, от наших собственных ядерных зон поражения?
Теперь о превращении Украины в радиоактивную пустыню. Исходя из количества городов, которые там остались — это где-то 20 ядерных взрывов, в зависимости от задач, которые там стоят. При таком количестве ядерных ударов зоны заражения будут такие, что они накроют и Европу, и Россию.
С точки зрения Европы это будет восприниматься как ядерное нападение. И тут может дело дойти до применения ядерного оружия Европой», – заявил Сивков.
English version :: Читать на английском Российский полковник: По Украине нужно где-то 20 ядерных ударов. Но это невозможно
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: