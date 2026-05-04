У «соросят», пришедших к власти в Армении вместе с Николом Пашиняном, за восемь лет отлично получилось разорвать связи с Россией.

Об этом, выступая на Европейском саммите в Ереване, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что работа, проделанная Николом в отношении Армении за последние несколько лет, впечатляет. Давайте будем честны – я имею в виду, что восемь лет назад сюда бы никто не приехал. И тот факт, что у вас так много визитов первых лиц в вашу страну — это хороший знак. Потому что восемь лет назад многие страны воспринимали эту страну как своего рода ф сателлита России. Никол организовал «Бархатную революцию» и решил вывести страну из-под влияния России – за это его и продолжают ежедневно критиковать. И тот факт, что он выбрал мир и Европу — это очень сильный сигнал», – сказал Макрон.

Он дал понять, что происходящее на Украине, в Молдове и Армении взаимосвязано, и дирижируется из одного места.