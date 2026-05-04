Макрон нахваливает Пашиняна: Никол вывел Армению из-под влияния России

Анатолий Лапин.  
04.05.2026 13:21
  (Мск) , Ереван
Просмотров: 261
 
Армения, Дзен, Молдова, Политика, Россия, Украина


У «соросят», пришедших к власти в Армении вместе с Николом Пашиняном, за восемь лет отлично получилось разорвать связи с Россией.

Об этом, выступая на Европейском саммите в Ереване, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У «соросят», пришедших к власти в Армении вместе с Николом Пашиняном, за восемь лет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я считаю, что работа, проделанная Николом в отношении Армении за последние несколько лет, впечатляет. Давайте будем честны – я имею в виду, что восемь лет назад сюда бы никто не приехал. И тот факт, что у вас так много визитов первых лиц в вашу страну — это хороший знак.

Потому что восемь лет назад многие страны воспринимали эту страну как своего рода ф сателлита России. Никол организовал «Бархатную революцию» и решил вывести страну из-под влияния России – за это его и продолжают ежедневно критиковать. И тот факт, что он выбрал мир и Европу — это очень сильный сигнал», – сказал Макрон.

Он дал понять, что происходящее на Украине, в Молдове и Армении взаимосвязано, и дирижируется из одного места.

«А война сопротивления в Украине, стратегия Армении, то, что происходит в Молдове, а также то, что делают многие страны вокруг нас — это ещё и тот факт, что мы, европейцы, за последние несколько лет решили сделать коллективный шаг к пробуждению и перестать зависеть от какой-либо крупной державы», – заявил Макрон.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском Макрон нахваливает Пашиняна: Никол вывел Армению из-под влияния России

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить