Почему Зе-режим вновь поднял на щит «границы 1991 года»? – ответа нет даже у философов Майдана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верхушка Зе-режима с недавних пор вновь транслирует воинственные заявления об отказе признавать любые территориальные потери. Однако это не вяжется с настроениями внутри Украины.

Об этом в беседе с объявленным в розыск за призывы убивать российских журналистов киевским политологом Юрием Романенко заявил украинский философ Сергей Дацюк, горячо поддерживавший переворот в 2014 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Эксперт говорит, что на Украине осталось еще достаточно людей, которые находятся «в стадии гнева», но они уже выгорают.

«Они еще гневаются на Путина, на Россию, на украинцев, которые изменники, уклонисты и враги. Но у них нет того запала, с которым они готовы вскрывать везде измену и враждебность. Вроде бы гнев есть, а он шибко уже не заметен», – сказал Дацюк.

Он считает, что на передний план вышла масса людей, «которые торговались».

«Идет торговля с Россией, Европой, США. Как выйти из этой ситуации с помощью торговли. Поскольку торговая позиция не очень хорошая, то возникающие ситуации очень подозрительные и сомнительные. Например, сама стратегия утверждать, что мы выйдем на границы 91-го, она недавно прозвучала и от президента, и от [террориста] Буданова. Я даже не знаю, как это комментировать. Если это попытка сказать, что «мы сможем» – никто в это не верит. Если попытка напугать врага, он тоже в это не верит. Если попытка позлить Трампа, то он об этом даже не услышит, не поймет и не обратит даже внимания», – говорит философ.

По его словам, «даже самые большие патриоты в это не верят».

При этом он говорит, что есть и третья категория людей, которая находится в депрессии.