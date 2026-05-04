Ветеран ЦРУ: Раздолбайство русских делает их опасным противником
У России и ее спецслужб немало изъянов, но отличительной чертой является способность быстро учиться и «выносить немыслимые страдания», чего не скажешь об американцах и других представителях Запада.
Об этом в эфире видеоблога «Decoding Geopolitics Podcast with Dominik Presl» заявил экс-шпион ЦРУ, а ныне автор книг о спецслужбах Шон Висвессер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У них много слабых мест: некомпетентность, безразличие, а порой и глупость. Но они также могут удивить и представляют собой довольно грозную силу.
Я объясняю это тем, что в этой системе, при Владимире Путине, они могут совершать ошибку за ошибкой, не неся за это никакой ответственности. Знаете, это делает их опасным противникам. Когда вы можете взорвать самолёт DHL в Литве, когда вы можете поджечь торговый центр в Варшаве, когда вы можете попытаться убить генерального директора «Рейнметал» в Германии? И в вашей системе нет механизма привлечения к ответственности, если вас поймают и разоблачат, это делает их очень грозным противником, и мы должны быть начеку и постоянно вести с ними борьбу.
Ещё одна особенность русских, и мы убедились в этом за последние два года, заключается в том, что они обладают удивительной способностью адаптироваться. Это касается и их спецслужб. Они приспосабливаются, учатся, адаптируются, они также способны переносить немыслимые страдания, в отличие от нас, жителей Запада и США», – заявил Висвессер.
