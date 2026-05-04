Львовский профессор: Совместно с Западом надо давить ещё «2-3 поколения» на Россию

Игорь Шкапа.  
04.05.2026 12:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1020
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Даже если предположить, что в России поменяется власть, это не сулит Украине позитивных новостей.

Об это в интервью антироссийкому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил львовский историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если предположить, что в России поменяется власть, это не сулит Украине позитивных новостей....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

У галичанина поинтересовались, возможен ли между Россией и Украиной «справедливый мир».

«Думаю, что нет. Справедливый мир возможен будет только при полном поражении России. Как бы мне этого ни хотелось, не вижу перспективы этого полного поражения. Если, допустим, исчезнет Путин, или будет коллапс российского режима, не думаю, что те, кто придут на замену, откажутся от Крыма. А это уже есть элемент войны. Я не говорю уже о Донбассе», – сказал собеседник издания.

По его словам, кроме поражения, возможно «радикальное давление Запада», чтобы принудить Россию пойти «на необратимые политические условия, которые делают невозможным приход такого, как Сталин, Путин или Ленин».

«Но мы понимаем, что это происходит не сразу, а это может произойти через 2-3 поколения. И тогда уже наверняка можно говорить о мире. Также отдельно я не говорю о репарациях, о наказании виновных. Это все откладывается на более долгую цель, что не означает, что мы не должны этого добивать. Но, к сожалению, чтобы говорить о каком-то стабильном справедливом мире – сейчас не вижу на это оснований», – заявил Грицак.

Метки:

English version :: Читать на английском Львовский профессор: Совместно с Западом надо давить ещё «2-3 поколения» на Россию

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить