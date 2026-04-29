Кедми: Жизнь Украины ничего не стоит. Для Европы это «белые негры»

Максим Столяров.  
29.04.2026 11:57
  (Мск) , Москва
Война, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Европа безжалостно перемалывает Украину, продолжая готовиться к войне с Россией.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа безжалостно перемалывает Украину, продолжая готовиться к войне с Россией. Об этом на канале...

«А Украина-то нужна им только для войны с Россией. Сама по себе она же никого не интересует. Вот этот бельгийский начальник генерального штаба сказал: к 28-му году мы создадим европейскую армию, которая сможет начать войну с Россией, а пока пусть Украина воюет. Что он сказал, если перевести на нормальный язык? Пусть Украина платит кровью своих граждан и, возможно, российских, пока мы наберём силы воевать с Россией.

Это Бельгия. Я хочу напомнить про Бельгию. Ещё до 60-х годов, в Бельгии были зоопарки, в которых сидели люди из Африки и из Океании в качестве животных. Это бельгийцы в Конго, используя детей на добыче полезных ископаемых, если ребёнок не соблюдал нормы, ему отрубали руку, семилетнему ребёнку. Чтобы другие знали, что норму надо выполнить. Это Бельгия. И так же, как они смотрели на африканцев, они смотрят на Украину», – сказал эксперт.

«Только это белые негры. Жизнь которых ничего не стоит, которые должны на них работать. Даже кровопусканием. Чёрт с ними. Это европейская мораль», – добавил Кедми.

