В европейском бомонде растёт и ширится протест против русофобии

Максим Столяров.  
22.04.2026 19:58
  (Мск) , Москва
Пока что Брюсселю удаётся продвигать свою русофобскую политику, но всё больше европейских политиков заявляют о необходимости восстановить отношения с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока что Брюсселю удаётся продвигать свою русофобскую политику, но всё больше европейских политиков заявляют...

«Министр-президент Саксонии сказал, что пришло время наладить отношения с русскими. Премьер-министр Бельгии сказал то же самое.

То есть можно сказать, что сейчас в Европе наблюдается тенденция к пересмотру ортодоксальных взглядов, политических, экономических, социальных и внешнеполитических догм, которые продвигает центр ЕС – Урсула и Калас.

И даже Мадьяр в Венгрии придерживается примерно такой же риторики», – сказал Меркурис.

«Но должен сказать, что исходя из всего произошедшего, из опыта, я думаю, что по крайней мере на данный момент центр ЕС сохраняет общий контроль и давление.

Будет оказываться давление, скорее, на Радева, чем на них. У Радева не так много возможностей для проведения реальных изменений», – подытожил он.

English version :: Читать на английском В европейском бомонде растёт и ширится протест против русофобии

