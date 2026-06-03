Китай рискует, затягивая строительство «Силы Сибири-2»

Елена Острякова.  
03.06.2026 12:45
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Россия, Энергетика


Китай ведет себя высокомерно, добиваясь от России скидок на газ, и не подписывая окончательные документы для постройки трубопровода «Сила Сибири-2».

Об этом профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, бывший разведчик Андрей Безруков заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай ведет себя высокомерно, добиваясь от России скидок на газ, и не подписывая окончательные...

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«На месте китайцев я бы трижды подумал, зачем они тянут подписание этого договора. Ведь в момент любого обострения начнется танкерная война. И поскольку огромное количество газа попадает в Китай через порты, было бы точно в китайских интересах иметь еще один трубопровод на всякий случай. Я думаю, они не настолько погружены в геополитический расклад. Но я бы посоветовал им это сделать, потому что то, что будет через 10-15 лет, непредсказуемо», – сказал Безруков.

Он прогнозирует, что Китай может столкнуться и с блокадой, и с санкциями.

«Есть Ормузский пролив, а есть Малакский пролив. Если возникнет еще более острая напряженность в Азии, то это будет уже не вопрос проливов, а вопрос санкций, вопрос доступа к австралийскому газу, малайскому газу. Я бы на их месте строил трубопровод и не думал», – сказал Безруков.

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