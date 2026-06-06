«Сжигает огромное количество людей». Русские уже на севере Константиновки

Максим Столяров.  
06.06.2026 19:25
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Несмотря на все признаки российского продвижения в Константиновке, главком ВСУ Александр Сырский не изменит своей репутации «мясника» и будет продолжать держаться за город, не считаясь с потерями.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на все признаки российского продвижения в Константиновке, главком ВСУ Александр Сырский не изменит...

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«В Константиновке всё дальше и дальше, обращают на себя внимание сами украинские видео, где удары наносятся вглубь Константиновки, уже ближе к северной окраине. Если украинцы бомбят свой собственный город, северную окраину, это значит, на северной окраине российские войска стоят. Идёт накопление инфильтрационных групп. Они сейчас на севере выполняют роль передового дозора.

Когда сверхмалые группы, два-три человека, выходят уже на самые северные окраины, их главная задача — себя не обнаружить. Это просто разведка, они пытаются найти места, где находятся пункты управления дронами, показывает их, и их бомбят и авиацией, и КАБами, и потом только уже туда, на это место подтягиваются их товарищи, которые увеличивают плотность», –  сказал Ширяев.

Подавляющее большинство операторов дронов уже вывели в Дружковку.

«Многие части украинские уже покинули Константиновку, они уже перешли в Дружковку. Из Дружковки дрон прилетает бомбить Константиновку для того, чтобы помочь своим бойцам», – объяснил эксперт.

Также он обратил внимание, что на данное направление прибыл главком ВСУ Александр Сырский.

«Он дал указания, понятно, что биться будут до смерти, потому что, у Сырского мы знаем один лозунг — «ни шагу назад». Он и в окружении сжигает огромное количество людей, не моргнув глазом, никого не жалея. Он не склонен раньше времени отводить войска с позиции. Совершенно точно, если Сырский приехал, за Константиновку будут сражаться, вцепившись зубами», – прогнозирует Ширяев.

P.S. Российские источники уже сообщают об окружении гарнизона ВСУ в Константиновке (см. фото).

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English version :: Читать на английском «Сжигает огромное количество людей». Русские уже на севере Константиновки

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