Теффт жалуется: американским шпионам стало сложно получать информацию из России

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Российские медиа серьезно влияли на общественные настроения в западных странах.

Об этом в ходе выступления на площадке Брукингского института заявил Джон Теффт, в свое время занимавший должности посла США в Грузии, России и на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Теффт радуется тому, как освещается украинская война в западных СМИ, прежде всего американских.

«Когда я был посолом в Грузии в 2008 году, когда Россия вторглась в страну, грузин ужасно раздражало, что все сообщения, которые поучали американцы, обычно поступали через Москву, потому что западных корреспондентов не было ни во время войны, ни в начале кризиса. Со временем к нам присоединились некоторые крупные СМИ с журналистами, и ситуация стала немного более сбалансированной», – сказал экс-посол.

Он жалуется, что российские СМИ доминировали в плане предоставления информации.

«Они делают это очень хитрым и изощренным способом, предоставляя журналистам специальные брифинги и тому подобное. Сейчас у нас сложилась ситуация, когда большинство западных журналистов уехали [из России]» и не хотят возвращаться», – заявил Теффт.

По его словам, они не хотят оказаться в ситуации Эвана Гершковича [действовавшего под видом журналиста американского шпиона, арестованного в России].