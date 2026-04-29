Германия выставляет на продажу украденные многомиллиардные российские активы
В Берлине начинается «процесс приватизации» ранее украденной у России компании «Газпром Германия».
Об этом на канале «Револьвер» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нефтепровод – это самый удобный способ был поставки нефти в Германию, в том числе потому, что ветка шла прямо до немецких заводов, где доля была у Роснефти, а на завод в Шведте был контрольный пакет у Роснефти.
И вроде как действительно тема относительно болезненная для Германии, при том, что Германия заводы эти официально не украла, она ввела там внешнее управление.
Поэтому де-факто Роснефть никакого уже отношения к управлению этими заводами не имеет. Естественно, к распределению выручки тоже не имеет. И на нынешних ценах Роснефть не зарабатывает», – сказал Симонов.
«При этом сама Германия у Газпрома открыто украла компанию «Газпром Германия». Это и торговые дома, это и подземные хранилища. На прошлой неделе, кстати, была потрясающая новость, что Германия начинает процесс приватизации этой компании.
Она её переименовала в Security for Europe. То есть Германия не только украла этот актив, она сейчас выставляет его на продажу. Вот, получается, им можно», – возмущался эксперт.
English version :: Читать на английском Германия выставляет на продажу украденные многомиллиардные российские активы
