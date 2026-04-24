Захват российских танкеров – это пиратство, а санкции незаконны, – депутат Бундестага
Захваты российских танкеров – это фактическое пиратство, которое идет вразрез с международным правом. Кроме того, санкции, введенные Германией и другими странами против России, не утверждены ООН, и тоже фактически незаконны.
Об этом на заседании Бундестага заявил лидер фракции «Левые» Сёрен Пелльман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Действия отдельных государств против «теневого флота» подпадают под действие международного права, и вы это тоже знаете. Если «Зелёные» требуют, чтобы Бундесвер захватил и задержал российские корабли, то это больше связано с пиратством и вообще не имеет никакого отношения к международному праву.
Нам нужно не больше инцидентов с Россией, а значительно меньше. Уважаемые коллеги, мы говорим и как левые, и как интернационалисты, как партия мира, которая последовательно выступает за ненасилие между государствами…
Введение односторонних санкций, не принятое ООН, в свою очередь, является частью этого структурного насилия…
Ни один российский олигарх не отказался от своих активов в результате этого санкционного каскада, но уровень жизни широких масс российского населения падает. Мы, как левые, продолжаем придерживаться нашего принципа. Мы выступаем против санкций, которые особенно затрагивают гражданское население», – заявил Пелльман.
