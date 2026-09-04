«Быстрее учатся, меньше болеют»: Подручный террориста Билецкого требует пополнить войска молодым «мясом»

Игорь Шкапа.  
04.09.2026 12:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Мобилизация, Украина


Украине пора отменить ограничения на мобилизацию молодых людей младше 25 лет.

Об этом в интервью киевской телеведущей, русофобствующей экстремистке Янине Соколовской заявил Денис Шаповал, командир 63-й бригады 3-го армейского корпуса ВСУ, сформированного из неоанацистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине пора отменить ограничения на мобилизацию молодых людей младше 25 лет. Об этом в...

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Ведущая подняла тему возможного снижения верхней планки мобилизационного возраста с 60 до 55 лет. Нацист заметил, что в целом позитивно относится к этому – мол, улучшится качество пехоты, но говорит, что специалисты в возрасте «все равно должны иметь возможность попасть в армию».

При этом он считает, что нужно снижать нижний предел мобилизации, ограниченный на сегодня возрастом 25 лет.

«Относительно нижнего порога, пожалуй, стоило бы рассмотреть какие-нибудь
варианты снижения нижнего мобилизационного возраста. Именно молодежь – это те категории людей, которая проще учится, проще перестраивается, приобретает навыки. У них со здоровьем проблем гораздо меньше, чем у военнослужащих старшего возраста», – заявил Шаповал.

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