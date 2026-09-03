Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Возвращение риторики Белого дома о передаче Киеву лицензии на производство ракет для «Пэтриот» – это «чисто предвыборные разговоры».

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил украинский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это даже немного не смешно», – прокомментировал Дубов заявление госсекретаря США Рубио о переговорах с Украиной о передаче лицензии на производство ракет для «Пэтриот».

«Это чисто предвыборные разговоры для того, чтобы отбивать атаки демократов. Ракеты «Pac-3» производят до 500 компаний, но как в стране, в которой идёт война, можно наладить такое сложное производство? Чтобы снова не вышло так, что определённые критические компоненты будут приезжать и собираться, а количество ракет никакое, потому что если ты не производишь полный цикл – что ты будешь зависеть от поставки одной запчасти, что зависеть от целой ракеты, разницы никакой нет», – добавил укро-эксперт.

Ведущая удивилась:

«Трамп, когда ляпнул о лицензиях, не понимал этого всего? Мы же все очень серьёзно это восприняли».

«Понимал. Может, он говорил о другой версии ракеты. Немцам-то дали, но «Pac-2», оно тоже может достать баллистику, однако с совсем другой вероятностью и прочими нюансами. Значение имеет только подписанный международный договор, который несёт юридические обязательства. Случаев, когда заявлялось, а потом не выполнялось, у нас, наверное, три четверти. Мы помним и о НАТО заявления, и о том, что США будут с Украиной столько, сколько нужно, и другие розовые заявления. Давайте вспомним, в США целый закон о лендлизе был принят», – вздыхал в ответ Дубов.

Читайте также: Противоракеты «Pac-3» Украине не дают, чтобы не разбазарили по всему миру – Кедми.