Англичане и американцы готовы пичкать Киев наступательным вооружением, но эффективных средств противовоздушной обороны диктатору Зеленскому не видать.

Об этом на канале политолога Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, британцы сейчас – он похвалился своими ракетами. А я бы его [премьера Британии] спросил: «В Великобритании есть батареи ракет «Пэтриот», может, вы отдадите часть из них Украине?» Нет. Им самим не хватает.

Когда Зеленский с радостью сообщил: «Я договорился с Трампом, мы получаем лицензию на производство ракет «Пэтриот» на Украине, старой модели, первых двух моделей. А через неделю Трамп сказал – ракет не получит. И лицензию не получите. Мы не знаем, к кому эти ракеты потом попадут», – напомнил Кедми.