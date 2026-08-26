Противоракеты «Pac-3» Украине не дают, чтобы не разбазарили по всему миру – Кедми

Максим Столяров.  
26.08.2026 17:52
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Англичане и американцы готовы пичкать Киев наступательным вооружением, но эффективных средств противовоздушной обороны диктатору Зеленскому не видать.

Об этом на канале политолога Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Англичане и американцы готовы пичкать Киев наступательным вооружением, но эффективных средств противовоздушной обороны диктатору...

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«Вот, британцы сейчас – он похвалился своими ракетами. А я бы его [премьера Британии] спросил: «В Великобритании есть батареи ракет «Пэтриот», может, вы отдадите часть из них Украине?» Нет. Им самим не хватает.

Когда Зеленский с радостью сообщил: «Я договорился с Трампом, мы получаем лицензию на производство ракет «Пэтриот» на Украине, старой модели, первых двух моделей. А через неделю Трамп сказал – ракет не получит. И лицензию не получите. Мы не знаем, к кому эти ракеты потом попадут», – напомнил Кедми.

«Так же, как противотанковые ракеты по всему миру пошли, обнаружились в Африке и у картелей? Так что американцы не хотят, неважно – по этой причине, по другой. Нашли предлог», – добавил эксперт.

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