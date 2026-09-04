Зеленский не оставил выбора: дай Бог, не будет хуже прошлой зимы – экс-министр ЖКХ Украины

Вадим Москаленко.  
04.09.2026 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Украина, Энергетика


Зе-шайка уже предприняла всё, чтобы зимой вся ответственность за отсутствие тепла, электричества и воды легла на местные власти.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зе-шайка уже предприняла всё, чтобы зимой вся ответственность за отсутствие тепла, электричества и воды...

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Он прокомментировал указ Зеленского о подготовке к зиме, которым принят «план стойкости», за выполнение которого несёт ответственность мэрия.

«Не стоит воспринимать указ как очень серьёзный документ – согласитесь, 31 августа подписывать какой-то указ по подготовке к зиме, мягко говоря, поздно. А то, что «план стойкости» подписан 31 августа – это вообще издевательство над логикой. Нужно же было готовиться весь год, а не последние полтора-два месяца…

То есть [местные власти] являются ответственными, а правительство – нет. Я пообщался с руководителями энергокомпаний, теплокоммунэнерго, мэрами городов – ну, как вы, готовы, что вы крайними будете? Они: да мы и так знали, что нас назначат крайними. Что бы ни случилось, а мы будем виноваты за то, что нет тепла, электричества, нет воды», – сказал Кучеренко.

«Это уже готовая почва для того, кого назначить, если будет [повторение прошлой зимы]. А оно будет! Будет точно не лучше, к сожалению, ситуация, чем в прошлом году», – прогнозирует укро-депутат.

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